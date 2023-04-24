Знак «антикачества» в СССР: увидишь на афише имя этого актера — беги

В любой стране есть такие актеры, которые снимаются преимущественно в слабых картинах. Эти артисты становятся своеобразным знаком «антикачества», и зритель сто раз подумает, прежде чем смотреть фильмы с их участием. Одним из таких актеров в России считается Александр Панкратов-Черный.

Коронное амплуа артиста — легкомысленный и хохотливый мачо, завлекающий дам своим фирменным юмором и гусарскими усами. В поздний период СССР и в перестроечное время актеру постоянно доставались роли подобных повес в сомнительных фильмах, поэтому таким он и запомнился зрителям.

Впрочем, в его карьере случались и проблески. Например, драма «Зимний вечер в Гаграх», комедия «Где находится нофелет?» и легендарный «Жестокий романс». Но и здесь артист не выходил из привычного образа. К сожалению, у актера нет ярких и сильных работ, где его талант раскрыт с другой стороны.

Автор Дзен-канала «Заровский про фильмы и книги» пишет, что Александр Панкратов-Черный в своем амплуа похож на поручика Ржевского, только на его несмешную версию.