Злой рок или трагическая случайность: как оборвалась жизнь выпускников ВГИКа 1955 года

В далеком 1950 году во ВГИК как на подбор поступили талантливые и яркие абитуриенты. Их имена стали известны всей стране. Им прочили блестящее актерское будущее. Тогда никто еще не знал, какая ужасная участь ждет молодых и амбициозных ребят.

Как пишет портал «СтарХит », многие выпускники 1955 года закончили свою жизнь весьма трагически. Чего только стоит история Руфины Нифонтовой. Артистка играла на сцене Малого театра, однако покинула его, когда почувствовала себя невостребованной, тем самым поставив крест на своей карьере.

Свободное время актриса любила проводить на даче. Вернувшись домой, знаменитость решила согреться в горячей ванне. Нифонтова набрала в нее кипяток, который не успела разбавить холодной водой. Неожиданно артистке стало плохо, она упала в ванну, кран в которой некому было закрыть. Обезображенное тело звезды обнаружили лишь спустя несколько дней.

Свои первые роли Пархоменко сыграл еще в студенческие годы. Его карьера развивалась стремительно, но в 60-е неожиданно застопорилась. К этому моменту артист не успел наладить личную жизнь. Из-за профессиональных неудач и одиночества актер пристрастился к горячительным напиткам. Зависимость до добра не довела. Зимой 1975 года, перебрав со спиртным, актер насмерть замерз на улице.

Свою первую яркую роль Юрий Белов получил через год после выпуска. Актер засветился в «Карнавальной ночи» и проснулся знаменитым. Но в середине 60-х что-то пошло не так. Некогда популярный артист оказался в психиатрической клинике: то ли потому, что попытался свести счеты с жизнью, то ли из-за критики Никиты Хрущева. После выписки режиссеры не стремились иметь дело с оскандалившимся актером.

Чтобы хоть как-то содержать свою семью, в которой рос сын, Белов начал заниматься извозом. Однако роль водителя удручала звезду экрана. По этой причине он начал пить. Супруга не стала долго терпеть выходки артиста, забрала наследника и ушла. В 1991 году актер умер в полном одиночестве от инфаркта.

Пристрастилась к спиртному и Изольда Извицкая, ставшая звездой фильма «Первый эшелон». Супруг артистки Эдуард Бредун лишь потакал ее зависимости. Последней лентой, в которой засветилась артистка, стал проект «Каждый вечер в одиннадцать». После этого знаменитость совершенно потеряла контроль над собой. Она голодала, поскольку все деньги тратила на горячительные напитки. Когда Извицкой было 38 лет, ее мертвое тело, пролежавшее в квартире одну неделю, обнаружили сотрудники полиции.

Завершает список Майя Булгакова, которую на курсе считали счастливицей. Артистка запомнилась по ролям в «Крыльях» и «В огне брода нет». Между тем ее была жизнь похожа на мыльную оперу. Актриса не раз выходила замуж, пока не нашла свое счастье рядом с австрийцем Петером Добиасом. Однако спустя 16 лет звезда экрана попала в ДТП. Булгакову, которой на тот момент было 62 года, госпитализировали, однако в сознание она так и не пришла.