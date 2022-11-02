«Злость берет»: Милохин воссоединится с Медведевой на «Ледниковом периоде»

Зрители с нетерпением ждут новый выпуск шоу «Ледниковый период». Грядущий эфир можно смело назвать знаковым как минимум для одной пары проекта.

Поклонники Дани Милохина и Евгении Медведевой в последний раз увидят звезд вместе на льду. Участники выступят под песню Гарика Сукачева, в которой, совпадение или нет, но есть такие слова «Моя маленькая бэйба, не покидай меня».

Тогда двукратная чемпионка мира еще не знала, что после этого номера блогер сбежит с проекта. Из Дубая звезда социальных сетей записал видео, в кадрах которого заявил, что не желает больше участвовать в ледовом шоу, поскольку «устал» и не собирается делать то, что не приносит ему удовольствия.

Между тем в Сети далеко не все радуются тому, что Милохин и Медведева «воссоединятся». Многие осудили музыканта за его поступок. «Мне безумно жалко Женю. Она не заслуживает к себе такого отношения. Злость берет», «Грустная история», — негодуют пользователи Сети.