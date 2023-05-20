«Зита и Гита» стала второй женой индийского старика: только взгляните на него

Индийский кинохит «Зита и Гита» известен на весь мир. Роль диаметрально противоположных близняшек исполнила Хема Малини, ставшая мировой звездой.

После того как фильм «прогремел» за пределами Индии, красавица-актриса стала любимицей всей мужской аудитории. На ее руку и сердце претендовали самые известные актеры Болливуда, и в итоге Хема отдала свое предпочтение коллеге по имени Дхармендра.

Малини снималась вместе с ним в нескольких картинах, в том числе в «Зите и Гите». Дхармендра сыграл здесь грубияна Раку, возлюбленного кроткой Зиты. Чувство между актером и Хемой вспыхнули на съемках картины «Месть и закон». Однако Дхармендра не мог им сразу поддаться — он состоял в браке с другой женщиной. К тому же актер был старше Малини на 13 лет.

Но через некоторое время артисты осознали, что их непреодолимо тянет друг к другу. Малини не хотела разрушать его брак, да и его жена не соглашалась на развод. И тогда Дхармендра нашел решение. Актеры приняли ислам, который допускает жениться несколько раз. Так Хема стала второй законной женой Дхармендры. У них родились две дочери, которые тоже известны в кино.

Многие поклонники очаровательной Малини не одобрили ее выбор. Дхармендра — это непривлекательный мужчина с грубыми чертами лица. К тому же актер намного старше Хемы, и он всегда выглядел на ее фоне как дедушка.