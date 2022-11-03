«Зимняя вишня» в реальности: трагедия Елены Сафоновой ужаснет любого

Когда в 1985 году Елена Сафонова соглашалась на главную роль в «Зимней вишне», она и не предполагала, что повторит в реальности судьбу своей героини. Личную жизнь актрисы сложно было назвать счастливой. В первый раз она вышла замуж в 20 лет за актера Виталия Юшкова. Еще накануне свадьбы она поняла, что не любит избранника, но не решилась отменять церемонию. Он прожили вместе 6 лет.

После успеха «Зимней вишни» у Елены появилось немало поклонников. С одним из них, с бизнесменом Ваче Мартиросяном, она закрутила роман. Предприниматель сразу предупредил актрису, что женат. Однако Сафонова, как и персонаж из мелодрамы, надеялась, что он выберет ее. Ваче жил на две страны, разрываясь между Россией и США, но в результате вернулся к супруге в Америку. Актриса даже не успела сообщить ему о беременности. О том, что у него в 1991 году родился сын Иван, Мартиросян узнал лишь несколько лет спустя.

Елена воспитывала сына одна. От мужчин у привлекательной актрисы не было отбоя. Позже она рассказывала, что встречалась и с женатыми ухажерами, и с холостыми. Но в 1992 году Сафонова влюбилась и вышла замуж за француза Самюэля Лабарта. Актриса вместе с сыном переехала за рубеж. В 1993 году она родила еще одного мальчика, которого назвали Александром.

А дальше в браке начались проблемы: Лабарт хотел, чтобы жена занималась бытом, а Елена оказалась востребованной актрисой и в Париже. В 1997 году пара решила развестись. По французским законам Сафонова не могла вывезти несовершеннолетнего Александра из страны. Она долго судилась, но бывший муж победил. В Москву ей пришлось возвращаться только со старшим ребенком. Разлука с сыном стала для актрисы трагедией. И много лет она прожила на две страны, пытаясь при любой удобной возможности повидать мальчика, пишет «СтарХит».