Зимина только в «Кармелите» казалась идеальной: в жизни мужчины от нее бегут

Одна из самых ярких ролей Юлии Зиминой — Кармелита в одноименном сериале. Актриса воплотила красавицу-цыганку, которая была идеальна во всем. Яркая внешность и добрая душа героини полюбились зрителям.

Но в реальной жизни артистка далека от своего персонажа. На съемках проекта она закрутила роман с Максимом Щеголевым, сыгравшим Стаса Жданова. И актер пришел в ужас от непростого характера своей новой возлюбленной.

Ради нее он оставил жену и маленьких дочерей, надеясь, что сможет продолжить общение с наследницами. Но Зимина запрещала актеру видеться с детьми. Кроме того, своенравная брюнетка настаивала на скорой свадьбе и препятствовала общению Максима с его друзьями. И жизнь рядом с ней превратилась для Щеголева в ад. Спустя три года возлюбленные расстались. Инициатором разрыва выступила артистка, которая попросту выставила вон надоевшего ей избранника.