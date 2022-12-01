Жуткое зрелище: вид перекошенной жены Хью Джекмана вызвал шок у публики

Голливудская звезда Хью Джекман поздравил жену с 66-летием оригинальным образом. Он опубликовал в соцсетях совместный снимок с Деборрой-Ли Фернесс, на котором она, мягко говоря, получилась неудачно. На фото супруги позируют на водной прогулке, и если Джекман прекрасно выглядит, то его жена даже не смотрит в объектив. Более того, лицо блондинки кажется перекошенным, создавая жуткое зрелище. Фолловеры актера удивились, что Фернесс разрешила ему опубликовать такой странный кадр.

«Просто подставил ее этой картинкой», «Неужели она одобрила это фото? Кого-то ждет скандал», «Ей не понравится снимок, его стоит поменять», «У нее глупое выражение лица на фото», — написали комментаторы.

Хью женился на Деборре-Ли в 1996 году. Актер на 12 лет младше возлюбленной. Они долгое время пытались завести детей, но все беременности актрисы заканчивались неудачно. Тогда пара решилась на усыновление. Их сыну Оскару сейчас уже 22 года, а дочке Аве — 17 лет.