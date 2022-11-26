Жуткое зрелище: фото постаревшей Жади из «Клона» стало шоком для фанатов

Джованна Антонелли прославилась на весь мир благодаря главной роли Жади в сериале «Клон» – за историей любви ее героини и красавца Лукаса наблюдали миллионы поклонников. Актриса снялась в еще более тридцати проектов, закрепив свою славу телезвезды. Антонелли активно мелькает в кино и на телевидении и по сей день.

Помимо кино, артистка занимается бизнесом – у нее своя клиника эстетической медицины и производство сумок. Сложилась и личная жизнь Джованны Антонелли. У Антонелли был роман с экранным Лукасом – Мурилу Бенисиу, у пары есть сын Пьетро.

Но уже много лет актриса счастлива с режиссером Леонарду Ногейра – и они воспитывают двоих дочерей.

Сегодня Джованне Антонелли 46 лет. В своих соцсетях актриса все так же молода и прекрасна, но без фотошопа звезда выглядит совсем иначе. Антонелли заметно постарела, но при этом не утратила своего шарма.