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Жутко: вы ахнете, увидев, как сейчас выглядит светская «колхозница» Света Яковлева

26 сентября 2022 09:15
Жутко: вы ахнете, увидев, как сейчас выглядит светская «колхозница» Света Яковлева

Она так и не научилась краситься, но освоила фильтры. 

 

Тусовщица Света Яковлева прославилась благодаря эпатажному образу, в котором она появилась в ряде телепрограмм – «Минута славы», «Давай поженимся», «Прямой эфир», «Званый ужин». Также Света рвалась на «Дом-2», но не смогла пройти кастинг. Из-за тонны макияжа и странного поведения за Светой Яковлевой закрепилась репутация фрика.

Жутко: вы ахнете, увидев, как сейчас выглядит светская «колхозница» Света Яковлева

Скандальная знаменитость не раз мелькала в криминальной хронике. В 2017 году Свету задержали по подозрению в краже мобильного телефона, в том же году Света Яковлева сходила в салон красоты и не заплатила за оказанные услуги. В 2019-м Света попала в реанимацию из-за передозировки запрещенными веществами.

Сейчас эпатажная светская львица продолжает свою деятельность в соцсетях и записывает песни. Внешне Света мало изменилась, разве что стала использовать больше фильтров и обработки на своих фотографиях.

Фото: Кадр из программы «Минута Славы», соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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