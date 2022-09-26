Жутко: вы ахнете, увидев, как сейчас выглядит светская «колхозница» Света Яковлева

Она так и не научилась краситься, но освоила фильтры.

Тусовщица Света Яковлева прославилась благодаря эпатажному образу, в котором она появилась в ряде телепрограмм – «Минута славы», «Давай поженимся», «Прямой эфир», «Званый ужин». Также Света рвалась на «Дом-2», но не смогла пройти кастинг. Из-за тонны макияжа и странного поведения за Светой Яковлевой закрепилась репутация фрика.

Скандальная знаменитость не раз мелькала в криминальной хронике. В 2017 году Свету задержали по подозрению в краже мобильного телефона, в том же году Света Яковлева сходила в салон красоты и не заплатила за оказанные услуги. В 2019-м Света попала в реанимацию из-за передозировки запрещенными веществами.

Сейчас эпатажная светская львица продолжает свою деятельность в соцсетях и записывает песни. Внешне Света мало изменилась, разве что стала использовать больше фильтров и обработки на своих фотографиях.