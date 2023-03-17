Жутко смотреть: эта звезда американских комедий уже 20 лет не стареет (фото)

За годы карьеры Энн Хэтэуэй приняла участие в десятках успешных работ, но больше всего прославилась благодаря романтическим комедиям. Зрители с нетерпением ждут ее очередных появлений на экране и каждый раз с удивлением отмечают, что годы не сказываются на внешности знаменитости.

По мнению многих фанатов, Хэтэуэй выглядит ровно так же, как во время выхода комедии «Как стать принцессой», которая была выпущена на экраны в 2001 году. В социальных сетях поклонники признаются, что внешность артистки их пугает, ведь она совершенно не меняется.

Сама Хэтэуэй при этом не скрывает секреты молодости. Настолько впечатляющих результатов она смогла добиться благодаря практически ежедневным тренировкам и сбалансированному питанию. Артистка уже много лет является вегетарианкой и перед сном выпивает две ложки оливкового масла.

Помимо этого, знаменитость старательно ухаживает за своей кожей и избегает солнца, что, как она уверена, позволяет ей выглядеть значительно моложе своих лет.