Жутко: на что потратил выигрыш победитель шоу «Кто хочет стать миллионером?»

21 год назад страна впервые увидела победителя телешоу «Кто хочет стать миллионером?». Обладателем миллиона рублей стал верстальщик из Санкт-Петербурга, химик по образованию Игорь Сазеев, поразивший своей эрудицией не только ведущего Максима Галкина, но и всех телезрителей.

Сам Игорь, впрочем, не почувствовал себя звездой и миллионером. Как он позднее признавался журналистам, в его жизни были и более значимые события — например, рождение двоих детей, когда он сам принимал роды у супруги и перерезал пуповину.

Большую часть денег Сазеев потратил на то, чтобы найти давно потерянного сына. За несколько лет до этого бывшая жена забрала их общего ребенка и без разрешения Игоря увезла за границу. Оставшись без возможности видеть ребенка и поддерживать с ним связь, Сазеев почувствовал себя по-настоящему жутко — как, наверное, и любой родитель в подобной ситуации.

Он несколько лет пытался через суд и посольство вернуть себе право хотя бы видеть ребенка, но ничего не получалось. И только благодаря выигрышу Игорь смог поехать в Германию, где встретился и с экс-супругой, и с сыном Максимом, что помогло вновь наладить отношения.

Остальные деньги Сазеев потратил на нужды своей семьи: купил машину, съездил с женой в давно планировавшееся романтическое путешествие по Австрии и Италии, отвез детей на море. Часть выигрыша Игорь вложил в бизнес, попытавшись заняться грузоперевозками, но, к сожалению, не достиг успеха в этой сфере.