Жутко: на что потратил выигрыш победитель шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Деньги помогли ему избежать трагедии.
21 год назад страна впервые увидела победителя телешоу «Кто хочет стать миллионером?». Обладателем миллиона рублей стал верстальщик из Санкт-Петербурга, химик по образованию Игорь Сазеев, поразивший своей эрудицией не только ведущего Максима Галкина, но и всех телезрителей.
Сам Игорь, впрочем, не почувствовал себя звездой и миллионером. Как он позднее признавался журналистам, в его жизни были и более значимые события — например, рождение двоих детей, когда он сам принимал роды у супруги и перерезал пуповину.
Большую часть денег Сазеев потратил на то, чтобы найти давно потерянного сына. За несколько лет до этого бывшая жена забрала их общего ребенка и без разрешения Игоря увезла за границу. Оставшись без возможности видеть ребенка и поддерживать с ним связь, Сазеев почувствовал себя по-настоящему жутко — как, наверное, и любой родитель в подобной ситуации.
Он несколько лет пытался через суд и посольство вернуть себе право хотя бы видеть ребенка, но ничего не получалось. И только благодаря выигрышу Игорь смог поехать в Германию, где встретился и с экс-супругой, и с сыном Максимом, что помогло вновь наладить отношения.
Остальные деньги Сазеев потратил на нужды своей семьи: купил машину, съездил с женой в давно планировавшееся романтическое путешествие по Австрии и Италии, отвез детей на море. Часть выигрыша Игорь вложил в бизнес, попытавшись заняться грузоперевозками, но, к сожалению, не достиг успеха в этой сфере.