Жутко и дико: россияне ахнули, увидев этот снимок дочери Пугачевой
Поклонники не были готовы к такому зрелищу.
Пользователи Сети с интересом наблюдают за тем, как растет дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Обычно фото и видео с восьмилетней Лизой вызывают у поклонников восторг и умиление, однако на этот раз вышло иначе.
В социальной сети «ВКонтакте» появились новые кадры с малышкой, увидев которые россияне ахнули от ужаса. Лиза оказалась попросту изуродована всевозможными фильтрами и фотошопом, в результате чего перестала быть похожей на себя. Такое зрелище показалось поклонникам звездного семейства жутким и диким, о чем они поспешили сообщить в комментариях под постом.
«Тут фильтров на фото больше, чем самого фото», «Зачем зафотошопили естественную красоту ребенка?», «Не девочка, а женщина какая-то», «Мумия», «А где дочка-то? Только жесткий фотошоп», — возмутились интернет-пользователи.