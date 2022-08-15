Жутко и дико: россияне ахнули, увидев этот снимок дочери Пугачевой

Пользователи Сети с интересом наблюдают за тем, как растет дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Обычно фото и видео с восьмилетней Лизой вызывают у поклонников восторг и умиление, однако на этот раз вышло иначе.

В социальной сети «ВКонтакте » появились новые кадры с малышкой, увидев которые россияне ахнули от ужаса. Лиза оказалась попросту изуродована всевозможными фильтрами и фотошопом, в результате чего перестала быть похожей на себя. Такое зрелище показалось поклонникам звездного семейства жутким и диким, о чем они поспешили сообщить в комментариях под постом.