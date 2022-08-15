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Жутко и дико: россияне ахнули, увидев этот снимок дочери Пугачевой

15 августа 2022 12:40
Жутко и дико: россияне ахнули, увидев этот снимок дочери Пугачевой

Поклонники не были готовы к такому зрелищу.

Пользователи Сети с интересом наблюдают за тем, как растет дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Обычно фото и видео с восьмилетней Лизой вызывают у поклонников восторг и умиление, однако на этот раз вышло иначе.

В социальной сети «ВКонтакте» появились новые кадры с малышкой, увидев которые россияне ахнули от ужаса. Лиза оказалась попросту изуродована всевозможными фильтрами и фотошопом, в результате чего перестала быть похожей на себя. Такое зрелище показалось поклонникам звездного семейства жутким и диким, о чем они поспешили сообщить в комментариях под постом.

Жутко и дико: россияне ахнули, увидев этот снимок дочери Пугачевой

«Тут фильтров на фото больше, чем самого фото», «Зачем зафотошопили естественную красоту ребенка?», «Не девочка, а женщина какая-то», «Мумия», «А где дочка-то? Только жесткий фотошоп», — возмутились интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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