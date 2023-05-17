Жуткий недуг изуродовал женщину, которую до беспамятства любил Бандерас (фото)

Когда-то Антонио Бандерас был мужем Мелани Гриффит. Актер не скрывал чувств к своей избраннице, и публику это мало удивляло. Артистка поражала всех своей потрясающей красотой, и мужчины были готовы на все, чтобы положить весь мир к ее ногам.

Но теперь это в прошлом. Некогда привлекательную артистку сгубил вовсе не возраст. Гриффит увлеклась пластикой и не сумела вовремя остановиться.

Эксперты уверенно заявляют, что Мелани ложилась под нож хирурга не менее десяти раз. К тому же она начала злоупотреблять уколами красоты, чем лишь усугубила ситуацию.

Однако женщину, которую до беспамятства любил Бандерас, изуродовало вовсе не это. В нулевых голливудская дива боролась с раком кожи и сделала операцию по удалению меланомы. Кроме того, шесть лет назад она удаляла базалиому с носа, из-за чего он «провалился».

На днях Гриффит подловили на выходе из косметологической клиники. Поклонники полагают, что звезда, чей внешний вид оставляет желать лучшего, вновь столкнулась с жутким недугом, поэтому и была вынуждена обратиться за помощью специалистов.