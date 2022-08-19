Жуткая трагедия: почему звезда «Пеппи Длинныйчулок» ушла из жизни молодой

В 1984 году на советские экраны вышла экранизация произведения Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок». Поиски подходящей девочки на главную роль озорной разбойницы заняли продолжительное время. Нужна была очень активная маленькая актриса, легко исполняющая любые трюки. Поэтому кастинг устраивали среди воспитанниц спортивных секций и танцевальных студий. Но когда создатели ленты познакомились с 13-летней Светланой Ступак, они тут же поняли, что перед ними идеальная кандидатка.

Она вела себя настолько свободно, естественно и раскованно, что ей простили и неподходящий возраст — Пеппи по сюжету всего 8 лет, и светлые волосы вместо рыжей шевелюры. Вышедшая картина имела большой успех, а Светлану даже в Швеции считали «идеальной Пеппи».

Но ее дальнейшая карьера не сложилась — актриса появилась еще лишь в паре фильмов. Наступили сложные 90-е, гонорары в кино заметно упали. Светлана вышла замуж и родила дочь, поэтому супруг потребовал от нее найти более оплачиваемую работу. Позже они развелись, и Ступак хваталась за любые возможности — торговала на рынке, трудилась официанткой, администратором и страховым агентом.

В 2013 году она столкнулась с «черными риэлторами»: Светлана с братом собирались продать квартиру, оставшуюся от отца. Но объявившиеся ростовщики заявили о многочисленных долгах покойного мужчины и забрали жилье в счет этой суммы. Следующие 5 лет Ступак провела в постоянных судах, пытаясь добиться справедливости. В 2018 году у 46-летней актрисы остановилось сердце.