Жуткая изнанка советской классики: в СССР пошли по пути Стивена Кинга

На мультфильме «Трое из Простоквашино» 1978 года выросло несколько поколений советских детей. Но они даже не догадывались, что могло скрываться за такой простой историей. В ЖЖ блогер Боб Ли представил собственный анализ анимации с очень необычной стороны, сравнив историю с книгами Стивена Кинга.

По мнению пользователя, именно на города из произведений писателя похожа атмосфера заброшенной деревни Простоквашино. Он удивился тому, как жители массово покинули насиженные места, и предположил, что причиной этого поступка могло стать необъяснимое зло. Не меньше подозрений вызвало у блогера и поведение почтальона Печкина, работа которого не особо нужна в опустевшем населенном пункте. По словам пользователя, мужчина мог вполне оказаться беглым преступником или маньяком, отсиживающимся в Простоквашино.

Досталось от блогера и Дяде Федору. Он обвинил его в расстройстве личности, заявив, что и Шарик, и Матроскин — это просто выдуманные друзья мальчика. Комментаторы поразились изощренной фантазии Ли и призвали его оставить советскую классику в покое.