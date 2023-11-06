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Жуткая болезнь обезобразила главную красавицу СССР: без ужаса не взглянешь

6 ноября 2023 14:45
Жуткая болезнь обезобразила главную красавицу СССР: без ужаса не взглянешь

Актриса с трудом наладила свою жизнь.

Когда-то зрители не могли налюбоваться на Елену Цыплакову. Актриса по праву считалась одной из главных красавиц советского кино, но жизнь ее не пощадила.

Звезда растратила все свое очарование не только из-за возраста. Талантливую артистку буквально преследуют серьезные проблемы со здоровьем. В свое время Цыплакова попала в больницу с аппендицитом. Несложная операция привела к трагедии. Врачи совершили ошибку, из-за которой знаменитость не могла иметь детей.

Цыплакова тяжело переживала из-за этого и пристрастилась к алкоголю.

На избавление от зависимости потребовалось много времени, но за одной бедой пришла другая. На фоне ожирения у актрисы обнаружили сахарный диабет в запущенной стадии. Жуткая болезнь не только обезобразила некогда привлекательную артистку, но и «усадила» ее в инвалидное кресло.

Врачи говорили, что Цыплакова никогда не сможет встать на ноги, но знаменитость оказалась сильнее неутешительных прогнозов. Сегодня актриса ведет здоровый образ жизни. Кроме того, она выучилась на режиссера и приобщилась к вере. Именно новая профессия и любовь к Богу, по словам 64-летней звезды, помогли ей наладить свою жизнь.

Жуткая болезнь обезобразила главную красавицу СССР: без ужаса не взглянешь
Фото: кадр из сериала "Сельский детектив. Чем сердце успокоится" (2022), кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетера" (1979)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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