Жуть какая: посмотрите на Амину из сериала «День рождения Буржуя» спустя годы

Роль в криминальном сериале «День рождения Буржуя» принесла Ирине Апексимовой не только популярность, но и развод со своим супругом и партнером по съемкам Валерием Николаевым. В последнее время об актрисе мало что известно. Пишут, что она работает в театре. В социальных сетях она появляется редко, а зря.

Посмотреть там есть на что. При беглом изучении публикаций в ее блоге любому станет не по себе. 57-летняя Апексимова ничуть не изменилась с тех пор, как сыграла Амину — супругу главного героя, с подачи которой он отправился на спиритический сеанс.

Спустя 24 года артистка по-прежнему сражает мужчин своей красотой, а ее фигуре позавидовала бы сама Твигги. Подписчики Ирины шутят, уж не замешана ли здесь какая-нибудь черная магия. Ведь сохранять естественную привлекательность и оберегать лицо и тело от признаков старения — это задача не из легких.