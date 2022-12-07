Жуть берет: почему остановили съемки последнего фильма Марины Голуб

Марина Голуб трагически погибла в 2012 году, что стало шоком для ее поклонников. Между тем близкие актрисы знали, что ей грозит смертельная опасность.

Звезде экрана страшную участь напророчила цыганка. Незнакомка подошла к знаменитости на улице и предупредила, что той нужно остерегаться красных автомобилей. После разговора с ней Голуб отдавала предпочтение машинам только этого цвета, будто специально испытывая судьбу и выражая полное презрение к разного рода предсказаниям.

Об этом говорит и тот факт, что актриса согласилась на роль в фильме «На нейтральной полосе», в котором должна была воплотить Вангу. Близкие предупреждали Голуб о том, что соглашаться на работу в подобном проекте не стоит: известная прорицательница указала в своем завещании, что выступает против использования ее образа в кино или на театральной сцене.

Однако звезда была непреклонна: слишком сильно она хотела избавиться от закрепившегося за ней образа комедийной актрисы. Закончить съемки в фильме артистка не смогла. Работу над ним прекратили сразу после того, как в 2012 году Голуб погибла в аварии: такси, на котором она ехала, протаранил красный «Кадиллак».