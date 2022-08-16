Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Самая младшая из девчонок была очень откровенна.
Жизнь популярного актера трудна и эпизодами опасна. Эти факты в очередной раз подтвердила самая младшая из актрис каста «Папиных дочек».
Продолжающая сниматься в кино, но пока не прогремевшая во второй раз Катя Старшова созналась: ее артистическая карьера превратилась в ад из-за съемок в популярном проекте.
Теперь за личной жизнью актрисы тщательно следят, а спрятаться от посторонних глаз возможности у Старшовой нет.
«Когда я стала старше, то было ощущение, что нет никаких секретов от публики, будто за любым твоим шагом следят. Я неоднозначно к этому относилась. С одной стороны в этом не было ничего плохого, но с другой стороны появлялось ощущение дискомфорта. Поклонники также периодически нарушают личные границы. Это очень неприятно. Это раздражает», — рассказала она порталу BLITZ+.