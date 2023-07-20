Жизнь превратилась в ад: принц Гарри и Маркл больше не желают даже жить вместе

Спустя пять лет после свадьбы принц Гарри и Меган Маркл оказались на грани развода. Слухи об их расставании ходили и раньше, но на этот раз все серьезно как никогда.

Отношения пары заметно испортились на фоне финансовых трудностей. Платформа Spotify разорвала с герцогами многомиллионный контракт, и после этого жизнь супругов, лишившихся основного источника дохода, превратилась в ад.

Меган и Гарри привыкли ни в чем себе не отказывать, но теперь вынуждены затянуть пояса. Разногласия на этой почве привели к тому, что родители двоих детей не желают даже жить вместе.

Инсайдеры сообщают, что возлюбленные решили разъехаться, чтобы из-за бесконечных конфликтов не наломать дров и спасти свой брак. В СМИ пишут, что Меган останется в США с сыном и дочерью, а Гарри отправится в Африку, где будет работать над новым шоу для стриминговой платформы Netflix.