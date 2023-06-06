Жизнь наказала: участь родной сестры Киркорова пробирает до мурашек

Филипп Киркоров родился в семье известного болгарского артиста Бедроса Киркорова. Мало кто знает, что король российской эстрады не единственный его ребенок. Когда-то у Киркорова-старшего была дочь, которой жизнь отвела совсем короткий срок.

Девочка родилась в 2002 году. Ее матерью стала Людмила Смирнова, вторая жена Бедроса Филипповича. При рождении дочь назвали Ксенией в честь святой Ксении Петербуржской, как посоветовал родителям батюшка. Киркоров-старший сначала воспротивился, ведь по их семейной традиции девочку должны были наречь Софией, в честь матери Бедроса Филипповича. Но в итоге отец пошел на уступки.

Ксения прожила всего несколько дней. Девочка родилась недоношенной и весила меньше двух килограммов. Ее поместили в инкубатор, но спасти новорожденную не удалось.

Позднее Бедрос Филиппович сетовал, что пошел батюшке на уступки и не назвал дочь Софией. Он даже предположил, что жизнь его наказала за нарушение семейной традиции.