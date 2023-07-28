Жизнь Ковальчук и Чумакова превратилась в ад: все из-за особенной малышки

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков недавно стали родителями во второй раз. У звездной пары родилась дочка, которую назвали необычным и особенным именем Алисия.

Малышка растет требовательной и своенравной девочкой. Несмотря на то, что бывшей солистке «Блестящих» материнство не в новинку, она пожаловалась на усталость. Маленькая Алисия не может потерпеть без мамы даже один час. Юлия Ковальчук отпросилась хотя бы немного отдохнуть, но не прошло и 60 минут, как голодная дочка разбудила ее своим криком. Но даже с бессонными ночами и перенапряжением певица пока не хочет прибегать к помощи профессионалов, поэтому собирается заботиться о младшей дочке сама.

Напомним, первый ребенок Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова тоже девочка. Сейчас старшей уже пять лет. Она так сильно ждала сестренку, что, по рассказам мамы, точно предсказала дату ее рождения.