Жизнь, как в страшном кино: на что пошла Клаудиа Кардинале ради мужчины

Красавицу Клаудию Кардинале любили миллионы поклонников по всему миру. Расположения актрисы добивались такие звезды, как Ален Делон и Марчелло Мастроянни, но артистка была осторожна с мужчинами – все из-за трагедии, произошедшей с ней в молодости. О том страшном дне рассказало издание «Новый очаг» .

Однажды Кардинале влюбилась в симпатичного парня, но все боялась к нему подойти и начать разговор. Помощь ей предложил знакомый француз: он обещал отвезти красавицу на вечеринку, где будет ее возлюбленный, и познакомить их. Девушка согласилась.

Однако когда они приехали на место, оказалось, что никакой вечеринки нет. Коварный знакомый запер красавицу в пустом доме и изнасиловал ее. Но на этом история не закончилась: после произошедшего Клаудиа Кардинале забеременела, но решила оставить ребенка. Чтобы не лишиться контракта с деспотичным продюсером, актрисе пришлось сказать всем, новорожденный мальчик — ее брат. Маленький Патрик до 7 лет был уверен, что Клаудиа — его сестра, а не мать.