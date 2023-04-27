Жизнь хорошенько потрепала: звезду «Дикого ангела» покорил мужчина на 20 лет старше

Наталия Орейро засветилась в немалом количестве проектов, но для своих поклонников из России так и осталась Милагрос из «Дикого ангела». Многие надеялись, что артистка и в реальной жизни закрутит роман со своим экранным партнером. Но в одном из интервью звезда призналась, что Факундо Арана не ее типаж, ведь она всегда предпочитала брюнетов.

В нулевых актриса сыграла тайную свадьбу с Рикардо Мольо. Музыкант на 20 лет старше Орейро, что смущает ее фанатов. Тем временем уругвайка души не чает в своем муже и считает его красавчиком.

Между тем у интернет-пользователей другое мнение на этот счет. Некоторые считают, что 65-летнего лидера рок-группы Divididos жизнь хорошенько потрепала, поэтому он меркнет на фоне своей жены-красотки. Одно время даже ходили слухи о том, что Орейро нашла себе возлюбленного помоложе, но официального подтверждения они так и не нашли.

Со стороны же супруги кажутся счастливой парой. К слову, они воспитывают сына Мерлина, которому в январе этого года исполнилось 11 лет.