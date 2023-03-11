Живые только цветы: вам станет грустно от фото из дома Орбакайте

Кристина Орбакайте за годы карьеры успела обзавестись множеством домов. Так, она владеет особняком на Истринском водохранилище, а также квартирой в самом центре столицы, где когда-то жила Алла Пугачева. Певица нередко делится с фанатами снимками, сделанными в ее домах, но некоторые из этих публикаций пугают поклонников.

Например, несколько дней назад Орбакайте поздравила фанатов с первым днем весны. В публикации артистка позирует в фиолетовом платье на фоне белоснежной стены, а завершает композицию изящный светильник и серебряная ваза.

Подписчики Орбакайте с удивлением отреагировали на ее запись. Как признались поклонники, интерьер квартиры кажется им неестественно необжитым и холодным, поэтому даже цветы не спасают ситуацию.

Как уверены поклонники, это может быть связано с тем, что Орбакайте вынуждена постоянно путешествовать. Она не успевает пожить в одном месте больше нескольких месяцев, поэтому не стремится делать свои дома уютными.