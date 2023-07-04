Живые мощи: внешность Эды из «Постучись в мою дверь» ужаснула фанатов

Ханде Эрчел не перестает удивлять поклонников своей худобой. Дело в том, что звезда турецкого телехита «Постучись в мою дверь» буквально исчезает на глазах.

На днях Ханде выложила в соцсетях пляжный снимок, на котором она предстала в открытом купальнике с леопардовой расцветкой. Поклонников ужаснули тоненькие руки и ноги актрисы и ее приросший к спине живот. Кажется, Эрчел близка к анорексии как никогда.

Десять лет назад Ханде была щекастой пышкой с сочными формами. Когда карьера пошла в гору, актриса взялась за свою фигуру. Эрчел стала изящной и хрупкой красавицей, данным которой можно было только позавидовать. Но постепенно турецкая кинозвезда начала таять на глазах, что взволновало ее поклонников не на шутку.

По слухам, причиной худобы 29-летней Эрчел стало ее расставание с Керемом Бюрсином — он сыграл Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». Отношения актеров были такие же страстные и нестабильные, как у их героев. После расставания Ханде долго приходила в себя.