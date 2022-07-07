«Живу в офисе»: откровения Лепса после развода ужаснули россиян

Григорий Лепс впервые после развода, который случился в декабре прошлого года, решился на откровения. Расставание певца и его бывшей жены Анны Шаплыковой не оказалось омрачено скандалами, хотя поклонники исполнителя ждали борьбы за солидный список имущества. Как было поделено состояние, певец не рассказал. Однако он признался, что сам фактически остался без жилья, чем ужаснул фанатов. По словам Григория, он лишь иногда бывает в семейном доме.

«Живу сейчас в офисе», — сообщил музыкант в интервью для журнала «Антенна-Телесемь ».

Лепс уточнил, что дом находится всего в 10 минутах от его работы, поэтому ему удобно присматривать за семьей. Напомним, певец неоднократно замечал, что не собирается отворачиваться от экс-супруги и трех их общих детей. Григорий намерен помогать и полностью обеспечивать семью. Он подчеркнул, что ради совместного будущего они с женой наладили цивилизованное общение. При этом певец вспоминал, что их расставание стало тяжелым ударом для близких.