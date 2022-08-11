«Живот отфотошоплен»: округлившуюся Алсу при всех поймали на хитрости

39-летняя Алсу вновь подогрела слухи о возможной беременности. В соцсетях она опубликовала снимок в обтягивающем топе, который подчеркивал идеальный плоский живот. Однако некоторые из комментаторов поймали ее на хитрости — они предположили, что певица нарочно использовала ретушь.

«Живот отфотошоплен», «А еще лицо, бедра и руки тоже отфотошоплены», — рассуждают подписчики под снимком звезды.

Подозрения в том, что Алсу ждет ребенка, появились несколько недель назад. Ее фолловеры обратили внимание, что певица выбирает лишь свободные наряды для новых фото, а ее лицо несколько округлилось. Исполнительница в ответ на сплетни только попыталась отшутиться. Она призналась, что летом перестала серьезно ограничивать себя в питании, что неминуемо отразилось на фигуре. И якобы именно лишние килограммы и заставили Алсу сменить узкие платья на удобную и просторную одежду.

Поэтому теперь поклонники звезды расходятся во мнениях: одни ей верят, а другие считают, что Алсу водит их за нос и скрывает положение. В пользу этой версии говорит и тот факт, что о семье певица не любит ничего рассказывать: она до сих пор даже не показала подписчикам в Сети лицо младшего ребенка, 6-летнего Рафаэля.