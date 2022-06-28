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Живого места не осталось: правда о пластике Ханде Эрчел вышла наружу

28 июня 2022 16:30
Живого места не осталось: правда о пластике Ханде Эрчел вышла наружу

В Сети подсчитали возможные операции актрисы.

Яркую внешность звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел некоторые зрители считают плодом работы талантливых пластических хирургов. В Сети то и дело появляются архивные снимки турецкой актрисы, на которых она мало похожа на себя сейчас. Ханде объясняет такие перемены правильно подобранным уходом за лицом и похудением. В прошлом актрисе удалось сбросить около 20 килограммов. Но в ElleGirl уже подсчитали возможные операции звезды, основываясь на разнице в снимках.

Так, Ханде подозревают в липосакции подбородка и удалении комков Биша, избавившись от которых она приобрела более четкий овал лица. Поддерживать выраженную линию скул она может с помощью контурной пластики филлерами, считают в издании.

Вопросы вызвали также преобразившиеся формы носа и губ актрисы. В Сети считают, что она прибегала к увеличению губ и ринопластике, а также могла решиться на изменение формы век. Если верить этим заявлениям, то получается, что Ханде усовершенствовала буквально каждую часть своего лица.

Фото: Кадр из сериала, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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