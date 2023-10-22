Живет в Голливуде, снимается в России: как годы изменили Любу из «Диверсанта»

Екатерина Редникова прославилась в России благодаря череде успешных проектов. «Вор», «Диверсант» и другие фильмы и сериалы сделали из артистки настоящую звезду. Но в 90-е она решила полностью изменить свою жизнь и переехала в США.

В Голливуде Екатерина не стала осваивать новую профессию, а занялась любимым делом. Она начала покорять местные студии и успела принять участие, например, в «Архангеле» и «Визе на смерть».

Удачно сложилась и личная жизнь артистки. Она связала себя узами брака с продюсером Сергеем Коновым. Долгое время она переживала из-за большой разницы в возрасте с будущим мужем, но впоследствии поняла, что не может сопротивляться чувствам. Звезда экрана родила от мужа сына Лавра, и долгое время семья жила в большом особняке в Санта-Монике.

Продолжает сниматься актриса и сегодня. Каждый год с ее участием выходит множество проектов. Ради работы Редникова часто приезжает в Россию, где зрители до сих пор осыпают ее комплиментами за талант и красоту.