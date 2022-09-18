Живет в безвестности на крошечную пенсию: почему Амаяк Акопян пропал с экранов

Амаяк Акопян реализовал себя как актер, телеведущий и иллюзионист. Когда-то его имя было у всех на слуху, но в один миг все изменилось. Афиши выступлений звезды исчезли и сам он перестал появляться в медийном пространстве.

Артист признался, что постепенно начал пропадать еще в 90-е: уезжал на работу за границу и снова возвращался на родину. Акопян подчеркнул, что тогда сфера культуры находилась в упадке и источников для заработка было крайне мало. В плохих проектах актер сниматься не хотел и отказывался от всех предложений, что к нему поступали.

И сейчас Акопян не готов возвращаться к работе, поскольку не желает, чтобы его имя значилось в титрах низкосортных проектов. На телевидение Амаяк также не стремится, объясняя это тем, что там все «выдержано в жанре чего-то перченого и жареного». В интервью порталу «Мир новостей » он поведал, что пропал с экранов, поскольку не намерен выворачиваться наизнанку на потребу публики.

Сейчас у звезды настали не лучшие времена. Акопян понес тяжелую утрату: после смерти матери он еще сильнее закрылся от мира. Сегодня артист живет в безвестности на крошечную пенсию, которой едва хватает на его нужды.