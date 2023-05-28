Живет под чужой личиной: шокирующие откровения принца Гарри предали огласке

Принц Гарри снова попал в новостные заголовки. На этот раз в скандале обошлось без его супруги Меган Маркл. Гарри шокировал поклонников откровением, которое скрывалось годами. На встрече с детьми, которые были удостоены наград WellChild Awards, по видеосвязи принц пообщался с мальчиком по имени Генри Уэйнс. В беседе мужчина и уточнил, что является тезкой ребенка.

«Меня тоже зовут Генри», — заявил принц.

Как выяснилось, при рождении он был назван Генри Чарльзом. Но семье и друзьям мальчика разрешили называть его просто Гарри. Так в истории Англии поступали со всеми членами королевской семьи по имени Генри: имя было французским, поэтому в неформальной речи его меняли на более привычный английский вариант. Даже Генриха VIII близкие называли просто Гарри.

Однако «домашнее» имя отлично подошло современному рыжеволосому принцу, его стали называть так и в прессе, и на официальных мероприятиях. Настоящее имя лишь изредка фигурировало в заявлениях дворца, например, во время объявления о помолвке с Меган.