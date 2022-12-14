«Живая кукла» выросла: как сегодня выглядит девочка, потрясшая мир идеальной красотой

Несколько лет назад красота маленькой Амайи Джейд поразила соцсети. Ее мама Стефани довольно рано обратила внимание, что у дочери очень длинные ресницы. Она начала активно делиться снимками малышки в соцсетях. Комментаторы разделились во мнениях: одни считали, что Амайа выиграла в генетическую лотерею, другие обвиняли Стефани в фейках, полагая, что она приклеила младенцу накладные ресницы.

Женщина опровергала все эти домыслы. Вскоре Амайа уже получила негласное прозвище в Сети «живая кукла». Именно такой внешностью обладала девочка, длинные ресницы на лице которой гармонировали с пухлыми щечками и губами.

За эти 4 года Амайа повзрослела. Ее внешность начала меняться — сейчас она уже не кажется такой куколкой, как в раннем детстве, хотя ее внешность по-прежнему завораживает. Уже понятно, что в подростковом возрасте она превратится в настоящую взрослую красавицу-девушку. Более того, в семье теперь есть и соперница Амайи — у Стефани подрастает младшая дочка.