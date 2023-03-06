Жить, конечно, можно: что не так с русской избой Александра Балуева (фото)

Порой даже творческим личностям бывает сложно уютно и красиво обустроить свой дом. Вот и для актера Александра Балуева это стало настоящей проблемой, с котрой он не мог самостоятельно справиться.

Просторный особняк этого брутального и харизматичного мужчины больше напоминал старую избу из русских народных сказок. При этом некоторые современные предметы интерьера и новомодная техника очень ярко выбивались из общей картины. Артист понял, что в одиночку он не сможет изменить эту ситуацию, и обратился к дизайнерам.

Профессионалы из программы «Идеальный ремонт» полностью изменили внешний облик гостиной Александра. В комнату стало проникать больше света, а яркая мебель и амбарные двери сделали эффектными акцентами интерьера. Главное помещение дома получилось не только уютным и красивым, как того хотел сам актер, но и модным. А фреска с полем пшеницы хорошо отразила характер хозяина дома.