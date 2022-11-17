Жила на чердаке как нищенка: этого о принцессе из «Дома Дракона» вы не знали

После выхода «Дома Дракона» все внимание публики стало приковано к актерам сериала. Особенно потрясла фанатов биография исполнительницы роли принцессы Милли Олкок: до участия в приквеле «Игры престолов» артистке приходилось влачить нищенское существование.

Австралийская актриса исполнила роль Рейниры Таргариен. До своего мирового прорыва Олкок снималась много, но в основном в эпизодах. Денег на комфортную жизнь не хватало, поэтому ей приходилось подрабатывать посудомойкой.

Ради заветной мечты стать актрисой Милли даже не окончила школу, посвятив это время съемкам в кино. Позже Олкок признавалась, что не жалеет о своем решении, ведь она правильно расставила приоритеты.

Но поначалу желанный успех так и не приходил. Интересных ролей не было, достойных средств к существованию тоже. Олкок жила на чердаке дома у матери, мыла посуду в ресторане и все свободное время посвящала кастингам.

Когда проводилось прослушивание для «Дома дракона», Милли не надеялась на успех. Она просто записала видео с рассказом о себе и направила ролик продюсерам шоу. Именно этот шаг и стал поворотным в судьбе Олкок.