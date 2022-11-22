Жестокое «счастливое далеко»: судьба Коли Герасимова из «Гостьи из будущего» ужаснет

Алексей Фомкин прославился ролью Коли Герасимова в легендарной картине «Гостья из будущего». Перспективному молодому актеру прочили другие роли, однако его судьба сложилась драматично.

Свою карьеру Алексей начал с «Ералаша». Режиссер Павел Арсенов увидел в харизматичном актере идеального Колю Герасимова и позвал Фомкина в свой новый фильм. Тот великолепно справился со своей ролью и в одночасье стал знаменитостью. После «Гостьи из будущего» у Фомкина были и другие роли. Постоянная занятость на съемках не позволила ему посещать школу и получить аттестат.

Позднее повзрослевшего и изменившегося актера переставали приглашать в кино. Он хотел поступить в театральный институт, но помешало отсутствие аттестата. Фомкин отслужил в армии, но после возвращения вся жизнь превратилась в замкнутый круг.

Артист начал выпивать, его выгоняли с работы и все повторялось по новой. Разочаровавшись в жизни, он переехал в глухую деревню, чтобы начать все с чистого листа. Фомкин встретил женщину, с которой у него начались отношения. Но страшная трагедия лишила их счастья.

Однажды пара гостила у друзей. Поздним вечером Алексей ушел в комнату и заснул. Внезапно в доме начался пожар, и все в панике выбежали на улицу, забыв про Фомкина. В эту злополучную ночь актера не стало.

Могила Алексея долгие годы оставалась заброшенной. Лишь недавно фанаты легендарного Коли Герасимова привели ее в порядок.