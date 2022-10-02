«Жестокий романс» подвел: за что Рязанова возненавидел целый город

Сегодня фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» является классикой кино. Но мало кто знает, какие препятствия пришлось преодолевать создателям картины, чтобы легендарный фильм был снят.

Съемки картины проходили в Костроме – местная природа сильно впечатлила Рязанова. Горожане сначала восприняли новость о съемках кино с восторгом, но он быстро сменился разочарованием. Эльдар Рязанов хотел снять последние кадры фильма в тумане, а погода была, как на зло, ясная. Тогда режиссер попросил помощи у пиротехников – она зажгли дымовые шашки, но перестарались – дым заволок весь город. Из-за плохой видимости жители города бросали автомобили и передвигались пешком. На Рязанова написали кучу жалоб – и знаменитому режиссеру пришлось поехать в горсовет с извинениями.

Доставил хлопот и Никита Михалков, который настолько вжился в роль разгульного барина, что устраивал съемочной группе роскошные застолья. Вскоре банкеты начали раздражать горожан – и они вызвали наряд милиции. Но приехавшие милиционеры опешили, увидев столько звезд кино, и вместо ареста сели за стол вместе с актерами.