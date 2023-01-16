Жестоки и бессердечны: мужчины с этими именами вырастают хладнокровными эгоистами

В старину выбору имени недаром уделяли много времени. Считалось, что энергетика, которую несет в себе то или иное имя, способна оказать как положительное, так и негативное имя на своего обладателя, уменьшить его недостатки и усилить достоинства - или же ровно наоборот. Эксперты в области эзотерики составили список мужских имен, которые способны оказать негативное воздействие на тех, кто их носит. Они рассказали, как не стоит называть сына, если не хотите, чтобы он вырос бессердечным эгоистом и циником.

Александр

Имя Александр в переводе с греческого означает “защитник”. Неудивительно, что мужчины, нареченные так, обладают достаточно суровым и твердым характером. При этом в обычной жизни они могут производить на окружающих впечатление мягких, веселых, легких в общении людей.

Но как только Александру или его близким начинает грозить опасность, они сразу же становятся жесткими и агрессивными.

Адам

Обладатели довольно редкого имени Адам так же, как и Александр, в повседневном общении - приятные люди, которых невозможно заподозрить в эгоистичности. Но так происходит до поры до времени. Если Адам оказывается в сложной или неоднозначной ситуации, которая вызывает у него сильный дискомфорт, он может продемонстрировать свои негативные качества - и тогда никому мало не покажется.

Борис

“Борец” - именно такое толкование можно встретить у имени Борис. его обладатели с самого детства привыкли отстаивать свои интересы с помощью кулаков.

С возрастом, быть может, Борис становится более сдержанным, но все равно каждый раз, столкнувшись с несправедливым отношение к себе, друзьям, близким, он будет реагировать жестко и решительно.

Герман

Носители этого имени, которое с древнегерманского переводится как “воин”, отличаются холодным и порой даже циничным характером. В первую очередь они думают о себе и удовлетворении своих потребностей, все остальное их мало волнует. Герман бывает безжалостным не только к обидчикам, но и к близким людям - обладатели имени имеют репутацию домашних тиранов.

Марк

Один из вариантов появления имени Марк - по имени бога войны Марса. Обладатели этого имени отличаются эгоистичностью, требовательностью, а иногда и бессердечностью. Во имя собственной выгоды они будут идти по головам и предавать даже близких людей.