«Женюсь!»: Анна Старшенбаум потрясла мужчин полностью обнаженным фото 

Не так давно Анна Старшенбаум, как и многие другие представительницы российского шоу-бизнеса, сделала откровенный снимок для проекта «Свобода быть собой», инициатором которого выступил режиссер Сарик Андреасян. Основная цель фотовыставки – подчеркнуть индивидуальность и красоту каждой женщины, вне зависимости от возраста и внешних данных. Фотографом проекта стал Михаил Рыжов, который постарался запечатлеть российских актрис без косметики.

instagram.com/michael_ryzhov

На фото звезда «Дипломата» полностью обнажилась, оставшись в туфлях на высоком каблуке. Все интимные части тела 31-летняя актриса прикрыла длинным полотном, которое держала в руках на протяжении всей съемки.

Анна сделала укладку и предстала перед фотографом без косметики. Она заявила, что не ожидала такого сногсшибательного результата съемки. «Говорят, в это время фотографии выкладывать без толку, а мне кажется, такой красоты достойны только избранные», – заявила звезда в подписи к серии снимков.

Поклонники пришли в восторг от увиденного и оценили изящество фигуры Старшенбаум. «Очень красиво! Фигура – мечта любой девушки», «Неожиданно, но очень круто, восторг», «Ох, ничего себе, идеальная худышка», «Невероятно красива», «Чертовая цензура, уберите ткань», «Просто богиня», «Ошеломительная», «Удивительная, такая легкая и воздушная», «И как вам удается быть такой стройной, научите», «Женюсь на тебе!», «Горячая мамочка, поразила!» – признались фолловеры.

Однако часть подписчиков решила уточнить, как относится к подобным снимкам муж Анны. На что звезда ответила, что уже три года в разводе. Она даже выложила смешной кадр с жареной рыбой, подписав, что ночью ей снилась интимная близость, но еда оказалась гораздо круче. «Старею», – шутливо заявила Старшенбаум.