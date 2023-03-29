Женя из «Папиных дочек» раскрыла секрет стройности: хватит двух минут в день

Дарья Мельникова находится в отличной физической форме, несмотря на то что является матерью двоих детей. Артистка не скрывает, что все дело не в отличной генетике. Ради стройной фигуры ей приходится работать над собой, правда, больших усилий прикладывать не приходится.

Секрет стройности актриса, известная большинству зрителей по роли Жени из сериала «Папины дочки», раскрыла в своем Telegram -канале. Знаменитость отметила, что ее метод доступен каждому, ведь он занимает всего две минуты в день.

Звезда экрана призвала подписчиков ставить будильник на две минуты раньше обычного, а после пробуждения приступать к зарядке. Мельникова пообещала регулярно публиковать видео с упражнениями, которые помогают ей оставаться в тонусе. Один из роликов уже доступен для просмотра.

Интернет-пользователи с восторгом восприняли идею знаменитости. К слову, среди тех, кто решил брать пример с Мельниковой, есть и мужчины.