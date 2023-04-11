Жены в подметки не годятся: Прилучный крутил роман с настоящей красавицей (фото)

Павел Прилучный покорил не одно женское сердце. Сегодня он счастлив в браке со своей второй женой Зепюр Брутян. А ранее звезда экрана крутил страстный роман с голливудской дивой.

«Мажор» приглянулся самой Никки Рид. Коллеги по цеху познакомились на класс-концерте в Школе-студии МХАТ. Артистка была настолько очарована Прилучным, что первая проявила к нему знаки внимания и даже набила тату с его именем на своем запястье.

Какое-то время звезды поддерживали отношения на расстоянии. В одном из интервью Рид призналась, что предложила Павлу расписаться в Лас-Вегасе, но до свадьбы дело так и не дошло. Впрочем, актриса совсем не жалеет о том, что так и не стала законной супругой Прилучного. Впоследствии она обручилась с Иэном Сомерхолдером.

Теперь интернет-пользователей забавляет тот факт, что звезда российского кинематографа упустил такую красотку. По мнению многих, и Брутян, и первая жена Прилучного Агата Муцениеце в подметки не годятся его бывшей возлюбленной.