Жену Прилучного уличили в обмане: касается новорожденного малыша

Зепюр Брутян стала еще более популярной после того, как вышла замуж за Павла Прилучного и родила ему сына Микаэля. Поклонников интересует все, что связано с жизнью артистки и ее наследника, поэтому они быстро вывели звезду на чистую воду.

На днях знаменитость опубликовала в социальных сетях трогательный ролик, в кадрах которого кормит малыша из бутылочки. Это видео произвело эффект разоравшейся бомбы. Возмущению интернет-пользователей не было предела. И дело вовсе не в том, что большинство подписчиков Зепюр оказались противниками искусственного вскармливания.

Незадолго до этой публикации Брутян общалась с поклонниками и заявила, что кормит Микаэля грудью. Теперь же фанаты недоумевают, неужели артистка решилась на обман, который касается самого сокровенного — ее маленького сына. В комментариях на брюнетку накинулись с обвинениями, но вступать в контакт с хейтерами она не спешит.