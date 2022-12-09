Жену Джорджа Клуни остается только пожалеть: выходка Джулии Робертс шокирует любого

Самая знаменитая в мире «красотка» отличается не только своим обаянием, но и отменным чувством юмора. Недавно Джулия Робертс удачно «потроллила» своего коллегу и друга Джорджа Клуни.

Артистка появилась на одном светском мероприятии в эксклюзивном наряде. Ее длинное вечернее платье украшали портреты Клуни. Уникальная подборка содержит фотографии актера с обложек разных журналов, съемок, мероприятий и из реальной жизни. Актеры давно дружат и частенько иронизируют друг над другом в интервью. Подписчики восхитились юмором и изобретательностью Робертс, оценив ее дизайнерский наряд с лицами Клуни.

Единственный момент, который смущает во всей этой истории, — реакция Амаль, супруги артиста. Вряд ли такой жест в исполнении «красотки» может понравиться законной жене Джорджа.

Известно, что однажды на съемках в Австралии Робертс не давала чете Клуни покоя. Она то и дело приходила к ним и практически прописалась у них дома. Джулия даже просила ее усыновить, ведь ей так понравилось проводить время в кругу семейства Клуни. К чему приведет столь вопиющая навязчивость артистки, пока не известно.