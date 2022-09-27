Женсовет из «Не родись красивой»: почему они исчезли с экранов

Подруг Кати Пушкаревой, как и ее, знала вся страна.

Поклонники сериала «Не родись красивой» прекрасно знают и помнят легендарный женсовет компании «Зималетто». Как сложилась их судьба после окончания сериала?

Самой опытной из актрис, игравших в проекте, конечно, являлась Раиса Рязанова, исполнившая роль Ольги Вячеславовны Уютовой. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии, актриса, сыгравшая за полвека более 150 ролей, 77-летняя Раиса Ивановна по-прежнему любима и обожаема народом и все еще выходит на сцену.

Мария Машкова, сыгравшая Машу Тропинкину, тоже сумела построить вполне звездную карьеру, а заодно и доказать, что она не просто дочь своего знаменитого отца. Сейчас она вместе с мужем-бизнесменом и двумя детьми живет в Америке.

Про Ирину Сиротинскую, исполнительницу роли Шурочки, известно очень немного. Последняя ее роль была в 2016 году в фильме «Беловодье. Тайна затерянной страны». Сейчас Ирина — видный театральный режиссер, руководитель школы-студии актерского мастерства при НИУ ВШЭ.

А вот исполнительница роли Светланы Локтевой Наталья Рыжих на съемках «Не родись красивой» была очень счастлива, ведь сквозь объектив камеры на нее смотрел режиссер сериала и ее муж Александр Назаров.