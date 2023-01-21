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Киноафиша Статьи Женского счастья не обрела: как сейчас выглядит принцесса из «31 июня», покорившая мужчин в СССР

Женского счастья не обрела: как сейчас выглядит принцесса из «31 июня», покорившая мужчин в СССР

21 января 2023 11:45
Женского счастья не обрела: как сейчас выглядит принцесса из «31 июня», покорившая мужчин в СССР

В нынешней любительнице кошек узнать звезду просто невозможно.

Принцесса Мелисента из кинофильма «31 июня» влюбила в себя весь СССР: женщины переживали за ее судьбу, мужчины были очарованы актрисой, сыгравшей эту роль. Имя ей — Наталья Трубникова. Женщине, кстати, пророчили большое актерское будущее, но, как говорится, «не сложилось».

Вернулась актриса на экраны лишь в 90-е годы, но, как она сама заявляет, большинство фильмов с ее участием, так и не попали в широкий прокат.

Наталья продолжила работу в ТЮЗЕ со своим мужем, параллельно заведя несколько любимых кошек. К сожалению, детей у пары не было, но дама и не унывает — возможность ухаживать за кошками делает ее действительно счастливой.

Женского счастья не обрела: как сейчас выглядит принцесса из «31 июня», покорившая мужчин в СССР
Фото: кадр из программы «Звезды сошлись» (2017-2023), кадры из фильма "31 июня" (1978)
Артем Пестов
Артем Пестов
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