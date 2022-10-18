Женское сердце не выдержит: самый красивый викинг стал похож на бездомного

Трэвис Фиммел стал мировой звездой благодаря сериалу «Викинги». Миллионы фанаток признавались, что смотрят шоу только из-за его героя, осыпая артиста комплиментами. Однако прошедшие после шоу годы сказались на внешности актера.

Как отмечают поклонницы, Фиммел растерял свой шарм. Он больше не выглядит так же привлекательно, как в начале карьеры, и больше похож на бездомного, чем на одного из самых привлекательных артистов мира.

При этом знаменитость продолжает активно развивать свою карьеру. Он регулярно появляется в сериалах и фильмах. Так, одной из его последних работ стал проект «Воспитанные волками». Поклонники же не оставляют без внимания кумира. В социальных сетях можно встретить множество комментариев, в которых пользователи обсуждают и карьеру, и внешность Фиммела.