Женщины вздрогнут: звезда «Того самого Мюнхаузена» поплатилась за бегство из СССР
Разрушенная личная жизнь, карьера и бездетность.
В конце 70-х Елена Коренева была на пике популярности у советских зрителей, однако лелеяла мечту перебраться за рубеж. Первая попытка обернулась неудачей: любовник-француз отказался на ней жениться.
Позже артистка познакомилась с американцем Кевином Моссом, который действительно вывез ее из СССР, но разрушил надежды на счастливый брак. Оказалось, что супруг Кореневой отдавал предпочтение мужчинам и исправляться не собирался.
Третья попытка построить жизнь заново с французом Эрни также провалилась, причем самым болезненным образом. Любовник Елены Алексеевны ушел к ее же мужу, и законному браку четы пришел конец.
Вернуться домой Коренева не могла из-за проблем с визой, построить актерскую карьеру в США не вышло, так что бывшей звезде пришлось работать официанткой, гардеробщицей, продавщицей и не только.
Лишь в начале 90-х актриса переехала в Россию, где написала несколько мемуаров о своих злоключениях и начала жизнь заново.