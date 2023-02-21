Женщины такое не прощают: гляньте, какую красотку Ян Арлазоров назвал крокодилом

Популярный российский юморист Ян Арлазоров обладал непростым характером. Об этом прекрасно знала его единственная официальная супруга актриса Ела Санько. Она известна по фильму «Хроника пикирующего бомбардировщика».

Брак двух артистов просуществовал недолго, но даже после разрыва оба продолжали любить друг друга. У Санько было множество обожателей, но ее выбор пал на Арлазорова. Юморист мечтал о том, чтобы его супруга хранила домашний очаг и варила ему борщи, однако у Санько были свои планы на жизнь. Она то и дело рвалась на съемки, ведь в то время актриса пользовалась огромной популярностью.

Ян, на тот момент малоизвестный артист, не мог смириться со славой жены. А однажды Арлазоров назвал ее крокодилом, который испортил ему жизнь. Санько долго терпела подобное отношение, но однажды поняла, что не может простить мужу такое неуважение. Кроме того, Ян стал изменять жене, что привело к разрыву.

После развода они так и не общались. Ела даже не приехала на похороны своего бывшего мужа в 2009 году. Но, несмотря на это, артисты пронесли память друг о друге через всю жизнь.