Женщины с ним страдали: Проклова раскрыла неприглядную правду об Абдулове
От звезды стоило держаться подальше.
Александр Абдулов был мечтой миллионов женщин, но мало кто из них понимал, что на самом деле из себя представляет артист. В нем видели мачо и секс-символа, но этот человек никого не мог сделать счастливым.
В одном из выпусков программы «Прямой эфир» засветилась любовница актера Лариса Штейнман. Она рассказала, что отношения со звездой превратились для нее в тяжелое испытание. После этих откровений слово взяла Елена Проклова и раскрыла неприглядную правду о знаменитости.
Артистка заметила, что Абдулов относился к такому типу мужчин, которые легко могли покорить любую. По ее словам, их любят не потому, что они хорошо относятся к прекрасным дамам, а просто потому, что к ним невозможно остаться равнодушными. Такие сердцееды красиво ухаживают, они невероятно привлекательны и харизматичны, но любить по-настоящему они не умеют и довольно быстро охладевают к объекту своей страсти.
«У них великолепное умение устилать пол букетами, а на следующий день говорить: „Все, извини“», — подытожила актриса.