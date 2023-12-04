Женщины с ним страдали: Проклова раскрыла неприглядную правду об Абдулове

Александр Абдулов был мечтой миллионов женщин, но мало кто из них понимал, что на самом деле из себя представляет артист. В нем видели мачо и секс-символа, но этот человек никого не мог сделать счастливым.

В одном из выпусков программы «Прямой эфир» засветилась любовница актера Лариса Штейнман. Она рассказала, что отношения со звездой превратились для нее в тяжелое испытание. После этих откровений слово взяла Елена Проклова и раскрыла неприглядную правду о знаменитости.

Артистка заметила, что Абдулов относился к такому типу мужчин, которые легко могли покорить любую. По ее словам, их любят не потому, что они хорошо относятся к прекрасным дамам, а просто потому, что к ним невозможно остаться равнодушными. Такие сердцееды красиво ухаживают, они невероятно привлекательны и харизматичны, но любить по-настоящему они не умеют и довольно быстро охладевают к объекту своей страсти.