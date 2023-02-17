Женщины с этими именами обречены на невезение до конца жизни

“Будто сглазили”, - говорят в народе про человека, которому постоянно не везет. Создается ощущение, что над ним одним нависли тяжелые тучи, в то время как над всеми вокруг светит ослепительное солнце. Неудачи, провалы, неприятные ситуации - когда количество всего этого в жизни просто зашкаливает, возникает закономерный вопрос: уж не порча ли это? Эксперты в области эзотерики говорят, что тотальное невезение совсем не обязательно означает вмешательство чужой негативной энергетики. Вполне возможно, что виной всему имя человека. Рассказываем, какие женские имена не приносят своей обладательнице ничего, кроме бед.

Алена

Обладательница имени Алена - настоящая перфекционистка, и порой это качество играет с ней злую шутку. Женщина, нареченная этим именем, выбивается из сил для того, чтобы стать самой успешной, но в итоге получает одни неприятности. Из-за постоянной занятости и отсутствия отдыха она впадает в депрессию, что негативно сказывается на организме, работоспособности, отношениях с близкими.

Чтобы решить все эти проблемы, Алене нужно много времени.

Виолетта

Носительница красивого имени Виолетта известна легким и беззаботным характером. Перед тем, как совершить какой-нибудь поступок, девушка, нареченная этим именем, не задумывается о его последствиях. Нередко Виолетта попадает в плен какой-нибудь пагубной привычки, будь то наркомания, алкоголизм или что-то еще. Чтобы освободиться от зависимостей, ей потребуется колоссальная сила воли, вопрос лишь в том, удастся ли ей взять себя в руки.

Таисия

Женщина, названная именем Таисия, несчастна в личной жизни. Ей никак не удается встретить мужчину, который будет по-настоящему любить ее и заботиться о ней. Внимательная, жертвенная, любящая, она нередко попадает в сети нарциссов и абьюзеров. В итоге раз за разом страдают ее психика и самооценка.

Для того, чтобы восстановиться после тяжелых и болезненных отношений, Таисии требуется много времени.

Тамара

Имя Тамара носят безотказные женщины, готовые на все, лишь бы угодить своим близким или любимому человеку. Они идут на немыслимые жертвы ради того, чтобы доказать окружающим свою любовь и преданность. Правда, мало кто ценит их жертвенность - мужчина делает выбор в пользу более успешной дамы и уходит из семьи, дети вылетают из родительского гнезда.